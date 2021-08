Calciomercato Spezia, sempre più vicino l’arrivo di Bourabia

Calciomercato Spezia, il centrocampista vicino a lasciare il Sassuolo per trasferirsi alla corte di Thiago Motta: le ultime notizie

Stando a quanto riportato dal quotidiano La Nazione, un colpo per il centrocampo sarebbe in dirittura d’arrivo in casa Spezia. La società ligure è pronta a mettere sotto contratto Mehdi Bourabia, giocatore in uscita dal Sassuolo, dove non ha più spazio.

L’arrivo del marocchino farebbe felice Thiago Motta, che aveva chiesto a gran voce rinforzi per la linea mediana.