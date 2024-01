Calciomercato, Terracciano è del Milan. Affare fatto con il Verona

E’ fatta: Terracciano diventerà un nuovo giocatore del Milan. Chiuso definitivamente l’accordo con l’Hellas Verona

Come riportato da Di Marzio, è stato chiuso l’affare tra l’Hellas Verona e il Milan per quanto concerne l’acquisto di Terracciano: fortemente voluto dalla dirigenza rossonera in questa sessione di calciomercato.

I dettagli dell’affare? 4,5 milioni più 1,5 di bonus e il 10% sulla futura rivendita. Ora non restano che visite mediche e la firma sul contratto.