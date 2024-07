Calciomercato Torino, arriva Saul Coco dal Las Palmas: sarà il sostituto di Buongiorno. Tutti i DETTAGLI sul nuovo acquisto granata

Il calciomercato Torino ha già trovato il sostituto di Alessandro Buongiorno: si tratta di Saul Coco del Las Palmas

Il Torino si è messo al lavoro e ha chiuso per il dopo Buongiorno. Saul Coco, classe 1999 dal Las Palmas, arriverà in Italia già in serata e domani svolgerà le visite mediche prima di unirsi al club granata.

Il costo dell’operazione è di 7.5 milioni di euro più 2 di bonus facilmente raggiungibili. Inoltre, ci sarà il 10% sulla futura rivendita in favore della società spagnola.