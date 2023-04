Calciomercato Torino, due big a rischio: il loro futuro costa troppo

Calciomercato Torino, a rischio la conferma di due big granata: il futuro dei due costerebbe troppo ai granata

Secondo quanto riportato da Repubblica edizione torinese, il Torino potrebbe non riscattare i cartellini di Vlasic e Miranchuk a causa dei costi troppo alti.

Per il primo il West Ham chiede 15 milioni di euro, più o meno simili ai 13 che l’Atalanta pretende per il russo. Ma Cairo, in entrambi i casi, non avrebbe intenzione di esaudire le richieste dell’altro club.