Calciomercato Torino, i granata vogliono Chancellor. Il nuovo direttore tecnico Vagnati cercherà di convincere il venezuelano

Jhon Chancellor è il nuovo obiettivo del Torino per rinforzare la difesa. Il direttore tecnico Vagnati si sta già muovendo in vista del prossimo calciomercato, come riportato dall’edizione odierna di Tuttosport.

Il giocatore piace molto ai granata, anche se su di lui ci sono anche Parma e SPAL: nonostante l’andamento del Brescia il difensore è stato uno dei migliori tra le Rondinelle. Nel frattempo il DT del Torino sta trattando anche la coppia Fares-Strefezza.