Torino, idea Zurkowski e Benassi per la mediana: le ultime

Il Torino è alla ricerca di qualche rinforzo a centrocampo, le ultime idee in casa granata sono quella di Zurkowski e Benassi della Fiorentina

Il Torino è alla ricerca di qualche rinforzo a centrocampo, le ultime idee in casa granata sono quella di Zurkowski e Benassi della Fiorentina.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, i granata vorrebbero rinforzarsi per la linea mediana. La Fiorentina al momento attende la Conference prima di fare movimenti in entrata o in uscita. Sul polacco poi ci sarebbe ancora in ballo uno scambio con l’Empoli per Bajrami.