Calciomercato Torino, Juric chiede a Vagnati il riscatto di un trequartista. Richiesta esplicita e chiara: il belga deve restare

Secondo quanto riportato da Tuttosport, il tecnico granata Ivan Juric avrebbe esplicitamente chiesto la conferma di un giocatore per la prossima stagione.

Il profilo in question è Dennis Praet. Il trequartista belga, che ha finito la stagione in anticipo a causa di un brutto infortunio, è arrivato in prestito in diritto di riscatto.

Dal canto suo, la società non avrebbe intenzione di spendere i 15 milioni pattuiti in estate per il riscatto. Il DS Vagnati ha intenzione di trattare al ribasso con il Leicester City, proprietario del cartellino.