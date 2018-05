Spal, trattativa col Torino per Valdifiori: le ultime

Mirko Valdifiori Spal, ferraresi al lavoro per consegnare un centrocampista di livello a mister Leonardo Semplici: trattativa in corso con il Torino

Reduce da due stagioni tra alti e bassi con la maglia del Torino, Mirko Valdifiori è pronto per vivere una nuova avventura. In scadenza 30 giugno 2019, il centrocampista non ha trovato molto spazio nel corso dell’ultima annata: 15 presenze tra Serie A e Coppa Italia per un totale di 781’, troppo poco per un calciatore delle sue qualità. E non mancano i club sulle sue tracce…

In netta pole per assicurarsi le sue prestazioni c’è la Spal secondo quanto riporta Sky Sport: in questi minuti è in corso una trattativa tra la compagine ferrarese ed il Torino per il trasferimento in biancazzurro dell’ex Napoli e Empoli. I due club sono al lavoro per raggiungere un’intesa a titolo definitivo: sensazioni positive, possibile rinforzo in arrivo per mister Leonardo Semplici…