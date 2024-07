Calciomercato Torino, c’è un NUOVO difensore per Vanoli: in chiusura Saul Coco: la FORMULA e le CIFRE

Le ultime sulle mosse di calciomercato del Torino per la difesa, con l’arrivo ormai ad un passo di Saul Coco

Arriva una novità importante sulla difesa del nuovo Torino targato Paolo Vanoli. Secondo quanto riportato da Toro Goal, i granata sarebbero infatti ad un passo da Saul Coco, centrale classe 1999 di proprietà del Las Palmas.

Il calciatore arriverà a titolo definitivo per 7 milioni di euro. Da sistemare solo gli ultimi dettagli prima del via libera per le visite mediche.