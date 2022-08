Calciomercato Torino: Zaza al Parma? Il problema è l’ingaggio

Calciomercato Torino, Zaza è in uscita e su di lui c’è l’interesse del Parma: a spaventare gli emiliani però sono le richieste del giocatore

Il Torino è al lavoro sul calciomercato non solo per le entrate, ma anche per quanto riguarda i giocatori fuori dal progetto di Juric.

Uno di questi è Simone Zaza: l’attaccante, secondo quanto riportato dalla Gazzetta di Parma potrebbe essere il sostituto di Adrian Benedyczak, in uscita verso il Bari. L’unico dubbio dei ducali è l’ingaggio del calciatore, troppo alto per un club di Serie B.