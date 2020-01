Calciomercato Torino, il Villareal pensa a Zaza: i dettagli

Calciomercato Torino, interesse del Villareal per Zaza, il giocatore conosce già la Liga avendo giocato con il Valencia

Si muove il mercato anche in casa Torino che sta vivendo un momento tutt’altro che positivo. Il Villareal infatti è piombato su Simone Zaza e ha avviato le prime trattative con il club granata. Zaza conosce bene la Liga, avendo giocato nel Valencia, e sarebbe quindi l’attaccante perfetto. Si lavora in queste ore per un prestito con obbligo di riscatto intorno agli 11 milioni di euro.

Se il calciatore dovesse partire il Torino dovrebbe per forza di cose prendere un’altra punta e l’obiettivo primario sarebbe Stefano Okaka dell’Udinese. I friulani davanti ad una buona offerta potrebbero lasciarlo andare.