Calciomercato Udinese: fissate le visite mediche per Brandon Soppy. Il terzino classe 2002 si trasferirà dal Rennes

L’Udinese è vicinissimo al colpo Brandon Soppy. Come riportato da Sky Sport, il terzino classe 2002 lascerà il Rennes a titolo definitivo per vestire la maglia bianconera: fissate per lunedì mattina le visite mediche.