Calciomercato Udinese, il Leeds ha l’accordo con Bijol! Accordo per un quadriennale, ma c’è distanza tra i club

Il Leeds United ha messo nel mirino Jaka Bijol, difensore centrale dell’Udinese, come primo obiettivo per rinforzare il reparto arretrato in vista della prossima stagione. Il club inglese ha già presentato una prima offerta ufficiale, che però è stata rifiutata dalla società friulana.

Il 25enne difensore sloveno, reduce da una buona stagione in Serie A, ha più volte espresso il desiderio di intraprendere una nuova avventura e sarebbe entusiasta dell’approdo in Inghilterra. Secondo quanto riportato da leedsunited.news, Bijol avrebbe già dato la sua parola al Leeds, confermando la volontà di trasferirsi durante la sessione estiva di calciomercato.

Le parti avrebbero già trovato un’intesa personale: per Jaka Bijol è pronto un contratto quadriennale fino al 2029, a conferma della fiducia riposta dal club inglese nel suo potenziale. Il difensore è considerato un profilo ideale per il progetto tecnico del Leeds, soprattutto in caso di promozione in Premier League.

Nonostante l’accordo con il giocatore, la trattativa con l’Udinese si presenta tutt’altro che semplice. La dirigenza bianconera, infatti, valuta Bijol una pedina importante e non ha intenzione di svenderlo. La distanza tra domanda e offerta rimane significativa, anche se il Leeds sembra intenzionato a tornare alla carica con una proposta migliorata.

Acquistato dall’Udinese nel 2022, Bijol ha collezionato numerose presenze da titolare, distinguendosi per fisicità, senso della posizione e leadership difensiva. Il suo profilo è seguito anche da altri club europei, ma il Leeds sembra essere in netto vantaggio grazie alla volontà espressa dal giocatore.

Il futuro di Jaka Bijol resta dunque al centro delle dinamiche di mercato. Riuscirà il Leeds a convincere l’Udinese a cedere il suo difensore chiave?