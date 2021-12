Calciomercato Udinese, l’attaccante portoghese al centro di diversi rumors: i friulani, però, non hanno intenzione di cedere

Terminato il girone d’andata del campionato, le squadre di Serie A si concentrano ora sul mercato invernale. Non fa eccezione l’Udinese, i cui giocatori sono però al centro di diverse voci su possibili partenze. In primis Stryger Larsen, ormai corpo estraneo del progetto della società friulana. L’esterno danese è praticamente un separato in casa e, a meno di colpi di scena, cambierà casacca già nelle prossime settimane. Per lui possibile permanenza nel nostro campionato, visti i sondaggi effettuati da Bologna, Roma e Fiorentina, tutti club che sono a caccia di un laterale che sappia disimpegnarsi sia in fase difensiva che in fase offensiva.

I rumors, però, non possono che concentrarsi su Beto. Il centravanti portoghese è stato fin qui protagonista di un’ottima stagione, mettendo a segno sette reti in campionato e attirando su di sè gli interessi dei maggior club nostrani. I bianconeri lo riscatteranno sicuramente dalla Portimonense ma, prima del termine di questa annata, difficilmente se ne priveranno, considerato il peso dei suoi gol in ottica salvezza. A meno di offerte irrinunciabili… Via sicuramente il polacco Teodroczyk, che nella sua avventura all’Udinese non ha mai convinto pienamente, realizzando meno di quello che ci si aspettava al momento del suo acquisto.

In entrata, invece, occhi su Vanderson e Kamenovic: Marino è a caccia di un esterno. Sondaggi nelle scorse settimane anche per Kumbulla, vista la possibile partenza di Samir, che piace in patria, ma l’albanese vorrebbe giocarsi le sue carte nella Capitale. Ecco allora spuntare l’idea che porta a Giangiacomo Magnani che, però, gode della stima completa di Tudor a Verona. Occhio poi al possibile arrivo in prestito dalla Juventus del giovane centrocampista Ranocchia: la situazione complicata del Vicenza potrebbe convincere la Vecchia Signora a richiamarlo alla base, prima di girarlo in prestito ad una società “amica”.