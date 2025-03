Calciomercato Udinese, un big dice addio ai bianconeri? I tifosi sono preoccupati. Ecco l’indiscrezione

Calciomercato Udinese, dopo una sola stagione dal ritorno in bianconero può già terminare l’avventura di Alexis Sanchez

Rischia di concludersi dopo una sola stagione dal suo ritorno in bianconero, l’avventura di Alexis Sanchez all’Udinese. La stella cilena, infatti, secondo Mondoudinese.it, potrebbe lasciare la formazione friuliana già a fine stagione.

L’attaccante, arrivato la scorsa estate alla corte di Runjaic, è il giocatore più pagato della rosa e date le aspettative non rispettate, potrebbe terminare la sua avventura all’Udinese anzitempo con soli 9 gettoni in Serie A per un totale di 349 minuti giocati. In questo senso, decisivi per la permanenza saranno i colloqui di fine stagione tra società e giocatore.