Donny van De Beek non svela niente rispetto al suo futuro prossimo: ecco le parole del centrocampista dell’Ajax

«Non andrò solo da chi mi vuole, contano anche altre cose come ad esempio il sistema di gioco e la disponibilità del club in cui andrò di farmi giocare tanti minuti. Io al Real Madrid? Non ho ancora iniziato a prendere lezioni di spagnolo, non so cosa farò».