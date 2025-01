Calciomercato Venezia, ufficiale l’arrivo di Candé dal Metz: il comunicato

Il Venezia ha ufficializzato l’arrivo di Fali Candé dal Metz, rinforzo in difesa per il calciomercato di gennaio. Tutti i dettagli in merito

Il Venezia, tramite un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito, ha annunciato l’arrivo di Fali Candé in difesa dal Metz.

COMUNICATO UFFICIALE – «Il Venezia FC comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del difensore Fali Candé, proveniente dall’FC Metz, con la formula del prestito fino al termine della stagione con diritto di riscatto.

Nato in Guinea-Bissau e cresciuto calcisticamente in Portogallo, Fali Candé, 26 anni, ha indossato tra le altre, le maglie del Porto Under 19 e del Benfica B. Nel 2018 si è trasferito al Portimonense, con cui ha collezionato complessivamente 79 presenze tra la squadra Under 23 e la Prima Squadra, segnando 3 gol e fornendo 3 assist. Nel gennaio 2022 si è unito all’FC Metz, squadra con cui ha disputato 85 partite, totalizzando 1 gol e 5 assist. Sul palcoscenico internazionale, Candé vanta 25 presenze con la nazionale del Guinea-Bissau».