Calciomercato Verona, futuro in bilico per Simeone? Cosa pensa il club

La stagione d’oro di Giovanni Simeone al Verona è in una fase di stallo. Le ultime sul calciomercato del club gialloblù

L’edizione odierna de L’Arena si sofferma sulla situazione di Giovanni Simeone. La stagione d’oro dell’attaccante argentino in prestito dal Cagliari è arrivata in una fase di stallo: il Cholito non segna infatti dalla diciassettesima giornata, deludendo così il club.

Il Verona, secondo il quotidiano, potrebbe aver cambiato idea riguardo un suo riscatto anticipato.