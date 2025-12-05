Calciomercato Verona, si lavora per l’arrivo di un nuovo portiere a gennaio a parametro zero: si tratta di un talento brasiliano classe 2007 dal Corinthians!

Calciomercato Verona, si lavora per gennaio: in chiusura l’arrivo di un classe 2007, dal Corinthians! Arriverebbe a zero nel mercato invernale

L’Hellas Verona punta su un giovane talento per rinforzare la propria rosa nella finestra di mercato di gennaio. L’obiettivo del club scaligero è chiaro: ottenere la salvezza in Serie A. Per farlo, come riportato dal giornalista brasiliano Luis Fabiani, il Verona ha deciso di puntare su Arthur Borghi, portiere classe 2007, un prospetto interessante che difficilmente però vedrà il campo con continuità nel breve periodo.

La concorrenza per Borghi e il trasferimento a Verona

Il portiere, che ha attirato anche l’interesse della Reggiana, lascia il Corinthians per approdare al Verona a parametro zero. Tuttavia, il club brasiliano manterrà una percentuale del 20% sulla futura rivendita del giovane estremo difensore. Borghi firmerà un contratto fino al 30 giugno 2029, che lo legherà ai gialloblù per le prossime tre stagioni e mezzo.

L’adattamento al calcio italiano

Il cammino di Borghi in Italia, come per tutti i giocatori sudamericani, non sarà privo di sfide. L’adattamento al calcio europeo e italiano, con i suoi ritmi e le sue peculiarità, è un aspetto da non sottovalutare. Nonostante la forte concorrenza in porta, l’ambizione del giovane portiere è quella di conquistarsi presto un posto da titolare nel Verona. La società punta su di lui per costruire un futuro solido, ma la strada verso il ruolo da protagonista sarà lunga.

