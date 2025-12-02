Calciomercato Verona, Giovane nel mirino di una big importante in casa gialloblu. Ecco le ultime

Calciomercato Verona: Giovane nel mirino dell’Inter, operazione possibile solo in estate

Il Calciomercato Verona si accende attorno a Giovane, la giovane rivelazione brasiliana dell’Hellas, finito nel radar dell’Inter per le sue qualità tecniche e la capacità di incidere in zona gol. Il talento scaligero, apprezzato dal tecnico nerazzurro Cristian Chivu e osservato con attenzione dalla dirigenza milanese, sta suscitando interesse crescente tra i club europei.

Secondo le indiscrezioni riportate dal giornalista Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, il trasferimento di Giovane all’Inter non è previsto nella finestra invernale di gennaio. Il Verona, infatti, non intende privarsi del suo attaccante in questa fase della stagione, considerandolo un elemento chiave per il prosieguo del campionato. Di conseguenza, l’eventuale operazione è programmata per l’estate, quando i club interessati potranno trattare con maggiore tranquillità e maggiore possibilità di accordo.

Il giornalista sottolinea come l’Inter segua il profilo del brasiliano con attenzione: «Per quanto ne so io, verificando con i diretti interessati, il Verona non vorrebbe cedere Giovane a gennaio. Ci sono comunque squadre interessate già in questa finestra, ma l’idea è bloccarlo per giugno. L’Inter è tra le società più attente, piace a Chivu ma anche alla dirigenza, che cerca un attaccante con caratteristiche particolari. Vedremo se questa operazione potrà concretizzarsi. Altri club, anche in Spagna, hanno messo gli occhi sul giocatore».

Il Calciomercato Verona quindi si concentra sul futuro del talento brasiliano, con la società scaligera determinata a trattenerlo fino alla fine della stagione. L’estate diventa così il momento cruciale per definire eventuali trattative, con l’Inter pronta a muoversi in anticipo per assicurarsi uno degli attaccanti più promettenti del campionato italiano.

In conclusione, Giovane resta una pedina preziosa per il Verona, ma la sua crescita e le qualità mostrate finora lo pongono inevitabilmente al centro delle strategie di mercato, con la finestra estiva come scenario principale per il grande salto in Serie A con la maglia nerazzurra.

