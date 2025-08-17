Calciomercato Verona, Oristanio nuovo possibile colpo? Ecco l'ultima indiscrezione - Calcio News 24

Calciomercato Verona: occhi su Oristanio del Venezia, duello con il Torino. La situazione attuale

Il Calciomercato Verona continua a muoversi con discrezione ma decisione, alla ricerca di rinforzi giovani e di qualità per completare la rosa a disposizione di Paolo Zanetti. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, nelle ultime ore l’Hellas avrebbe messo nel mirino Gaetano Oristanio, talentuoso trequartista classe 2002 attualmente in forza al Venezia.

Il giovane fantasista, cresciuto nel vivaio dell’Inter, è reduce da una stagione positiva con i lagunari in Serie B, e il suo profilo piace a diversi club di massima serie per tecnica, visione di gioco e duttilità tattica. Non è un caso, infatti, che anche il Torino abbia mostrato interesse per il giocatore, anche se, al momento, i granata non hanno ancora formalizzato un’offerta concreta.

Il Calciomercato del Verona, invece, si è già mosso in modo più diretto: il club gialloblù avrebbe chiesto informazioni ufficiali al Venezia per sondare la fattibilità dell’operazione. L’idea sarebbe quella di portare Oristanio a Verona con una formula vantaggiosa, magari in prestito con diritto di riscatto, offrendo al giovane l’opportunità di mettersi in mostra in Serie A.

L’Hellas vuole puntare su profili futuribili ma pronti a dare subito un contributo, e Oristanio rappresenta perfettamente questo identikit. Il Calciomercato Verona si sta infatti orientando verso una strategia che mescola esperienza e gioventù, con l’obiettivo di costruire una squadra competitiva ma anche sostenibile dal punto di vista economico.

Con il Torino ancora fermo ai sondaggi preliminari, il Verona potrebbe avere un vantaggio temporale importante. Tuttavia, molto dipenderà dalle richieste del Venezia e dalla volontà del giocatore, che potrebbe preferire un progetto in cui ha maggiori possibilità di giocare con continuità.

Il Calciomercato del Verona resta dunque vigile, pronto a cogliere ogni occasione utile. Oristanio potrebbe rappresentare un investimento interessante non solo per l’immediato, ma anche in ottica futura, vista la sua giovane età e il margine di crescita ancora ampio.

Nelle prossime settimane sono attese evoluzioni, ma una cosa è certa: l’Hellas vuole chiudere altri colpi per consegnare a Zanetti una rosa completa e competitiva. Il nome di Oristanio, in questo senso, è uno dei più caldi nel panorama del calciomercato Verona.