Caldara sicuro: «Gasperini ha dato tanto all’Atalanta. Lui è stato bravo a vedere una cosa che nessuna vedeva»

L’ex calciatore dell’Atalanta, Mattia Caldara, ha parlato di Gasperini e della sua mentalità che hanno permesso ai nerazzurri di crescere come club

Mattia Caldara ha condiviso le sue interessanti riflessioni in diretta televisiva, analizzando attentamente il profondo impatto generato da Gian Piero Gasperini sull’Atalanta. Le sue dichiarazioni hanno evidenziato il forte legame creatosi tra l’ex tecnico della Dea e l’intero ambiente calcistico, sottolineando come il contributo dell’allenatore sia stato assolutamente fondamentale per la crescita del club. Prima del suo approdo, la squadra bergamasca viveva stagioni spesso altalenanti, passando frequentemente dalla massima divisione alla categoria inferiore senza mai trovare una vera continuità. L’intervento del mister ha radicalmente mutato tale complessa dinamica, portando una solida mentalità vincente che ha stravolto positivamente le prospettive storiche. Ecco le sua parole a Sportitalia.

SU GASPERINI E L’ATALANTA – «Credo che sia stato più Gasperini ad aver dato all’Atalanta che non il contrario. Secondo me lui ha dato la possibilità, l’idea e ambizione a una società che prima del suo arrivo faceva su e giù dalla Serie A alla B. Con la sua ambizione e il suo lavoro è riuscito a far credere a tutti di poter fare determinate cose».

CARRIERA – «Il primo anno siamo arrivati a febbraio con 50 punti, ma lui voleva andare oltre. Vedeva la possibilità di fare qualcosa di grande, la società è stata brava a prendere calciatori forti ma la base iniziale che ha dato lui, nell’ambizione e nel lavoro, ha fatto la differenza».