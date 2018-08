Caldara pronto per la nuova avventura: l’ex Atalanta ha lasciato il ritiro della Juve e domani sarà in Italia per svolgere le visite mediche col Milan

La maxi operazione tra Juventus e Milan che vede coinvolti Mattia Caldara, Gonzalo Higuain e Leonardo Bonucci si è conclusa positivamente ed i tre calciatori sono così pronti al cambio di casacca. Stando a quanto riportato da Sky Sport, il difensore ex Atalanta, ha da pochi minuti lasciato il ritiro di Atlanta della Vecchia Signora per ritornare in Italia. Domani, infatti, il classe 1994 sarà a Milano per sostenere le visite mediche con i rossoneri e dare inizio, dunque, alla propria avventura alla corte di Gennaro Gattuso.