Il Pipita ha sciolto le sue riserve e accettato la destinazione rossonera. La maxi trattativa Milan Juve vede la conclusione

Dopo gli intoppi della giornata di ieri, sembra essersi sbloccata la maxi trattativa tra Juventus e Milan per i cartellini di Higuain, Caldara e Bonucci. Il Pipita, che ieri aveva mostrato tentennamenti sull’approdo in rossonero, sembra essersi tranquillizzato ed è ora deciso al trasferimento. Secondo Sky, l’argentino ha voluto mandare un segnale alla Juve in merito al trattamento ricevuto. Sciolti i dubbi sulla formula del suo acquisto e sull’ ingaggio, l’ex Napoli ha dato il suo benestare alla cessione. Superato questo impasse, anche il maxi scambio tra Bonucci e Caldara è in via di definizione. L’agente dell’ex 19 bianconero è infatti a Milano e sta per incontrare Marotta e Paratici per concludere l’operazione. Le modalità del maxi affare sono quelle note: scambio secco tra i due difensori (40 milioni di euro di valutazione), prestito oneroso (18-20 milioni) con diritto di riscatto (35 milioni) per Higuain.

La Juventus riaccoglierà così il suo ex capitano, anche se c’è da capire se i tifosi riusciranno a perdonarlo dopo il passaggio alla storica rivale e l’esultanza allo Stadium. Il nuovo Milan di Elliot e Leonardo realizza invece due colpi sensazionali. Un attaccante da almeno 20 gol a stagione e un difensore tra i più promettenti in Italia, che con Romagnoli formerà la difesa italiana del futuro.