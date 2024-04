Lazio Tudor: «Preparata come una finale. Quinto posto? Fare calcoli non serve a niente; in estate ci sarà da lavorare»

Le parole di Igor Tudor, tecnico della Lazio, dopo la vittoria ottenuta dai biancocelesti contro l’Hellas Verona

Igor Tudor ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria della Lazio contro il Verona. Di seguito le sue parole.

VITTORIA IMPORTANTE– «Sono soddisfatto perché l’abbiamo preparata come una finale, contro un Verona difficile da battere. Loro si sono messi a specchio, poi abbiamo accellerato. Mandas ci ha dato una mano. Partita bella perché viene dopo tante partite. C’era tanto in mezzo. Complimenti ai ragazzi. Abbiamo vinto una gara di valore »

LAVORARE SULLA LAZIO– « Ci sarà da lavorare in estate. Penso che tanti giocatori possono fare questo tipo di calcio. Bisogna vedere e provare a migliorare come tutte le squadre. Sicuramente staremo attenti per completarci. Vedo gente che si applica e si diverte con questo calcio. Dobbiamo solo finire al meglio»

CASTELLANOS TITOLARE– «Un ragazzo con grandi qualità. A volte pensa troppo ai gol, un ragazzo sensibile da quel punto di vista. Ha voglia di attaccare lo spazio e a me piace. Davanti alla porta dovrà migliorare, ma è generoso e ti da sempre tutto, anche dal punto di vista difensivo »

KAMADA E LUIS ALBERTO– «Si stanno divertendo. Luis è in tutte le giocate della squadra, Kamada ha qualità per andare avanti. C’è bella fluidità tra loro e poi hanno qualità. Se non hai gente di qualità non riesci a fare niente, soprattutto negli ultimi 25-20 mt »

KAMADA– «Questo tipo di calcio è più adatto a lui. Per me è un giocatore fantastico, può giocare davanti, davanti alla difesa, offensivo. Ha un computer nella testa. Magari aver tanti giocatori come lui »

QUINTO POSTO– «Fare calcoli non serve a niente. Dobbiamo vedere partita per partita. Bisogna vedere anche gli altri. Bisogna cercare di sbagliare di meno. Tutti giocano per qualcosa. Siamo sulla strada giusta e vogliamo giocarcela fino alla fine »

