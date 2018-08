Non è ancora stato trovato l’accordo tra il Milan e Gonzalo Higuain. Il Chelsea non molla la presa e lo scambio Bonucci-Caldara non decolla

Non è ancora fatta per la maxi-operazione tra Juventus e Milan che coinvolge Gonzalo Higuain, Leonardo Bonucci e Mattia Caldara. C’è l’accordo tra Juve e Milan per lo scambio alla pari tra i due difensori ma l’affare è condizionato al sì di Gonzalo. Il Pipita non rientra nei piani e la Juve vuole ‘liberarsene’ per non avere un altro peso importante sul bilancio dopo l’arrivo di Cristiano Ronaldo. I bianconeri vogliono circa 55 milioni di euro e hanno l’intesa con il Milan per un prestito oneroso, a circa 18-20 milioni, più altri 35-37 di riscatto. Il Pipita non è convinto dalla formula e, nonostante le rassicurazioni avute dal direttore tecnico Leonardo, non ha ancora trovato l’accordo con il club rossonero.

Secondo La Gazzetta dello Sport, inoltre c’è l’inserimento a sorpresa del Chelsea su Gonzalo Higuain. I Blues stanno per cedere Giroud al Marsiglia e Batshuayi al Valencia e potrebbero liberare il posto in rosa per il numero 9 della Juve che tratta la buonuscita con il giocatore. Il Pipita vorrebbe uno stipendio superiore ai 7,5 milioni di euro pattuiti alla Juve ma il Milan vorrebbe offrirgli qualcosa in meno dandogli però un anno in più di contratto e il numero 9 ha chiesto alla Juve di aggiungere la differenza ma i bianconeri, al momento, non sembrano convinti. Situazione in evoluzione. Oggi altri contatti.