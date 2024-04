LaLiga, cori razzisti per Nico Williams: il calciatore segna e... - VIDEO

Atletico Madrid-Athletic Bilbao chiudono il turno del sabato de LaLiga, con i colchoneros, che al momento guidano per 2-1. Ma la partita, come spesso succede in Spagna, è stata macchiata dai soliti cori razzisti dei tifosi madrileni contro Nico Williams.

✊🏾 Nico Williams stopped the game tonight due to racist chants at the Metropolitano.

Few minutes later, Nico scores for Athletic and pointed to the colour of his skin in his celebration.

We’re with you, Nico. ❤️

pic.twitter.com/GRot2ILiqQ

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 27, 2024