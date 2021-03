Luca Caldirola, giocatore del Benevento, ha parlato a pochi minuti dalla gara contro la Juve. Le sue parole sul match

Ai microfoni di Sky Sport ha parlato Luca Caldirola, a pochi minuti da Juve Benevento.

«All’andata è finta 1 a 1 ma questa è un’altra partita. Giochiamo contro una delle squadre più forti di Italia ed Europa. Ci proviamo, vedremo alla fine cosa accadrà. In partite come questa devi stare concentrato al cento percento, penso questo faccia la differenza. Speriamo di creare occasioni in contropiede».