Calhanoglu: «Il Barcellona è arrabbiato, sappiamo che sarà difficile»

Il centrocampista nerazzurro ha parlato in vista della sfida di Champions contro i blaugrana: «Dobbiamo essere squadra»

Hakan Calhanoglu, centrocampista dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Amazon Prime in vista della partita con il Barcellona di Champions League. Di seguito un estratto delle sue dichiarazioni.

RETROSCENA SUL GOL – «Prima della partita Romelu è venuto da me, mi ha detto che quando avrei calciato in porta, di provare a calciare sulla destra, dove Ter Stegen è un po’ più debole, anche André me lo ha detto, che lo conosce meglio di me. Prima di calciare ho pensato subito a quelle parole che mi hanno detto e sono andato veloce, perché non c’era tempo di pensare troppo e ho tirato molto bene. Sono arrabbiati hanno il fuoco dentro, sappiamo che sarà difficile lì, però noi daremo il massimo, se lavoriamo così in campo, per 90 minuti fino alla fine, non credo che molte squadre abbiano la possibilità di vincere contro di noi».

