Calhanoglu Inter: quanto peserà a bilancio il centrocampista

Calhanoglu domani svolgerà le visite mediche e diventerà un calciatore dell’Inter. Ecco quanto peserà a bilancio

Hakan Calhanoglu l’anno prossimo sarà ancora a Milano, ma, questa volta, sponda Inter. E’ di ieri la notizia dell’inserimento dei nerazzurri per il turco e, oggi, si è di fatto chiusa la trattativa.

Domani il calciatore sarà a Milano per svolgere le visite mediche e diventerà poi a tutti gli effetti un giocatore dell’Inter. Il noto sito Calcio e Finanza ha spiegato quanto peserà il turco a bilancio: «L’accordo è stato trovato sulla base di 5 milioni netti più uno di bonus a stagione. Calhanoglu dovrebbe siglare un contratto triennale e il suo peso sul bilancio 2021/22 – in termini di ingaggio – sarà pari a 9,25 milioni di euro lordi. A questi potrebbero aggiungersi eventuali commissioni per l’agente, che andrebbero ammortizzate spalmandole in base agli anni di contratto esattamente come avviene per i costi dei cartellini»