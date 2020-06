José Callejon prepara l’addio al Napoli: possibile addio prima del termine della stagione senza accordo sul contratto

Prosegue il gelo tra José Callejon e il Napoli. Entro pochi giorni le parti dovranno arrivare a un accordo per il prolungamento contrattuale fino al termine della stagione, evitando così una separazione il 30 giugno.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’intesa non è scontata, con l’esterno spagnolo potrebbe decidere di non restare in azzurro.