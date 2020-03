Callejon Valencia più di un’idea: Napoli alle corde

Il Valencia insiste per Callejon: l’esterno spagnolo andrà in scadenza di contratto con il Napoli al termine della stagione

Il Napoli potrebbe perdere José Callejon a parametro zero. L’esterno spagnolo classe ’87 andrà in scadenza al termine della stagione e i dialoghi sul rinnovo del contratto sono attualmente bloccati.

Come riportato dal Corriere dello Sport, è alta la probabilità che Callejon decida di accettare una nuova destinazione entro la fine del campionato. Per lui, si prospetta un ritorno in Spagna tra le fila del Valencia.