Camarda, Lecce lo accoglie con entusiasmo. Corvino: «La qualità non ha età»

Camarda decide di anticipare i tempi e buttarsi già nella sua nuova avventura al Lecce, Le parole di Corvino sul nuovo attaccante dei salentini

Francesco Camarda ha deciso di anticipare i tempi e di tuffarsi subito nella sua nuova avventura: il classe 2008 è già arrivato a Lecce, accolto all’aeroporto dal team manager Claudio Vino e da un clima caloroso. Le visite mediche sono in programma questa oggi, ma l’attaccante – considerato uno dei maggiori prospetti italiani – ha voluto immergersi fin da subito nel mondo giallorosso.

Il trasferimento dal Milan è stato definito con prestito con diritto di riscatto a favore del Lecce (3 milioni di euro) e contro-riscatto per i rossoneri (4 milioni). A questi si aggiungono bonus per presenze (75.000 euro a gettone) e per ogni gol realizzato (100.000 euro): cifre che testimoniano quanto entrambe le società credano nel potenziale di Camarda. Il suo arrivo sostituirà simbolicamente quello di Ante Rebic, altro ex milanista.

Pantaleo Corvino, direttore dell’area tecnica, ha commentato con una delle sue frasi storiche: «Per me la qualità non ha età». Parole che riecheggiano il suo primo ciclo a Lecce, quando lanciò futuri big come Vucinic, Bojinov e Ledesma.

Nel frattempo, il club valuta due profili per rinforzare le corsie esterne: Valentin Mihaila, 25enne del Parma, e Alieu Fadera, 23enne del Como. Entrambi in cerca di rilancio, verrà scelto solo uno dei due, sulla base delle condizioni economiche dell’operazione.

Capitolo uscite: Nikola Krstovic è sempre più vicino all’addio, destinazione estera, e per sostituirlo si segue con attenzione Kevin Carlos del Basilea. Inoltre, l’Udinese ha presentato un’offerta per il centrale difensivo Gaspar, mentre restano sotto osservazione le situazioni di Wladimiro Falcone, capitan Baschirotto e Ylber Ramadani, tre profili che potrebbero essere al centro di movimenti in questa fase di mercato.

Il ritiro è ormai alle porte e il Lecce si prepara con ambizione, tra giovani promesse e possibili partenze eccellenti.