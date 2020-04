Il Real Madrid punta Camavinga in vista della prossima stagione: il centrocampista classe 2002 è un obiettivo di Zidane – VIDEO

Il Real Madrid pensa già alla prossima stagione e mette nel mirino il giovanissimo Eduardo Camavinga, centrocampista classe 2002 di proprietà del Rennes e punto fermo della nazionale Under 21 francese.

Camavinga si è messo in mostra nel corso di questa stagione non solo in Ligue 1, ma anche in Europa League, stregando il tecnico dei blancos Zinedine Zidane.