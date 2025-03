Cambiaso verso l’addio alla Juve: Guardiola non è l’unico interessato, un altro tecnico lo vuole come sostituto di un big

Cambiaso vi dalla Juventus? Il tecnico del City Guardiola non è l’unico interessato, un altro tecnico lo vuole! Le ultimissime

Secondo quanto riportato dal The Sun, il Liverpool ha individuato in Andrea Cambiaso della Juventus il possibile sostituto di Trent Alexander-Arnold, destinato al Real Madrid a parametro zero.

Il terzino italiano ha attirato l’attenzione del tecnico Arne Slot, che lo considera una priorità per il mercato estivo. Tuttavia, la competizione per Cambiaso si annuncia serrata in Premier League, poiché anche Pep Guardiola è interessato a portarlo al Manchester City, aggiungendo ulteriore suspense alla corsa per assicurarsi il talentuoso ex Bologna.