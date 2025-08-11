Cambiaso Juve, pronti rilancio e rinnovo: no alle sirene della Premier. L’esterno bianconero torna centrale per la squadra di Tudor

Nonostante un’estate vissuta sotto i riflettori del mercato internazionale, Andrea Cambiaso ha scelto la Juventus. L’esterno classe 2000, reduce da una stagione da protagonista in bianconero, ha respinto le ricche offerte arrivate dalla Premier League e dalla Liga, manifestando una chiara e ferma volontà: continuare il suo percorso di crescita a Torino.

La decisione del giocatore ha trovato pieno appoggio da parte della società e del nuovo tecnico Igor Tudor. Il club considera Cambiaso un pilastro fondamentale per il presente e il futuro, una pedina inamovibile nello scacchiere del nuovo corso. Tudor, in particolare, apprezza la sua duttilità tattica e la capacità di garantire un rendimento elevato su tutta la fascia, abbinando corsa, qualità tecnica e intelligenza sia in fase di spinta che di copertura. La sua versatilità lo rende un elemento prezioso, capace di interpretare più ruoli e di adattarsi alle diverse esigenze tattiche nel corso della partita.

La fiducia della Juventus è destinata a tradursi in un’azione concreta. Il club non ha alcuna intenzione di ascoltare offerte e, anzi, ha già messo in agenda l’avvio delle trattative per il prolungamento del contratto. Secondo le ultime indiscrezioni, l’obiettivo è blindare l’esterno con un nuovo accordo fino al 2030, adeguandone anche l’ingaggio al suo nuovo status di leader tecnico della squadra.

Questa mossa strategica mira a consolidare il patrimonio tecnico della rosa, evitando di dover cercare sul mercato alternative costose per un ruolo sempre più delicato. Il legame tra Cambiaso e la Vecchia Signora è destinato a rafforzarsi, suggellando un’unione basata sulla fiducia reciproca e sulla volontà comune di costruire un futuro vincente. Per la Juventus, Cambiaso non è solo un titolare: è una certezza da cui ripartire.