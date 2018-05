Campagna abbonamenti Juventus per la stagione 2018/2019: ecco tutte le informazioni sui prezzi e le modalità di vendita

Non è ancora ufficialmente iniziata la campagna abbonamenti Juventus per la stagione 2018/2019. Ieri si è conclusa del tutto la stagione 2017/2018 per i bianconeri, condita dalla vittoria del Settimo Scudetto consecutivo e della quarta Coppa Italia di fila. Da questa mattina iniziano ufficialmente i piani di programmazione della Vecchia Signora per quanto riguarda il futuro più immediato. Dal punto di vista tecnico la società sembra propensa a continuare il ciclo di Massimiliano Allegri e l’incontro di questa mattina sembra aver chiarito maggiormente in tal senso. Roma e Inter hanno già annunciato le modalità di vendita per la campagna abbonamenti del prossimo anno, non lo ha ancora fatto, invece, la Juventus. Ci sarà tuttavia una prima fase di rinnovo delle tessere precedenti, ma per quel che concerne le modalità di rinnovo e vendita, così come dei nuovi prezzi, attendiamo il comunicato ufficiale della società bianconera sui propri canali web.

Da un punto di vista generale le modalità di vendita ricalcheranno l’esempio delle campagne abbonamenti precedenti. Lo scorso anno l’abbonamento per la nuova stagione 2017/2018 all’Allianz Stadium venne così scorporato: una prima fase di rinnovi degli abbonamenti, dal 13 giugno al 29 giugno post-Cardiff, per coloro che già detenevano il tagliando dell’anno precedente. Dal 3 al 4 luglio, invece, venne inaugurata la fase dei rinnovi degli abbonamenti scegliendo un nuovo posto all’interno dei settori disponibili allo Stadium dopo la fase di prelazione. Dal 6 luglio venne aperta la vendita degli abbonamenti ai J1897 e ai Premium Member, fino al 9 luglio, per poi lanciare la fase libera di vendita a seconda della eventuale disponibilità residuale nelle fasi precedenti. Orientativamente le modalità di vendita per la stagione 2018/2019 non si discosteranno moltissimo dagli step indicati qui sopra, sarà da vedere tuttavia quale aumento riceveranno i prezzi degli abbonamenti nei vari settori.

Campagna abbonamenti Juventus 2018/2019: dove acquistarla

Sarà possibile acquistare i nuovi abbonamenti, al netto di modifiche dai comunicati ufficiali della Juventus:

Listicket.com

Ricevitorie Lis abilitate

Ticket office presso JMuseum

Call center TicketOne

Centro di coordinamento Juventus Club DOC

Lo scorso anno i prezzi partivano da un minimo di 540 euro per i settori Tribuna Sud e Tribuna Nord fino ad un massimo di 1795 euro per la Tribuna Est Centrale. 640 euro il prezzo della Tribuna Ovest Laterale 2ª, 960 euro quella della Tribuna Ovest Laterale 1ª, 890 euro le tribune Family e Ovest 2ª. Tribuna Nord/Sud Est 2ª a 575 euro, Tribuna Est Laterale 1ª a 945 euro e 2ª a 760 euro. Nei prossimi giorni la società bianconera comunicherà le modalità ufficiali di vendita per la stagione 2018/2019 e si scopriranno anche i nuovi prezzi dei tagliandi.