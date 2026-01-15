Cancellieri Lazio, il retroscena: tutti i motivi per cui il Brentford ha deciso di non insistere nella trattativa

Cancellieri Lazio, spunta il clamoroso retroscena che spiega perché gli inglesi hanno scelto di fermarsi. Le ultimissime

La Lazio continua a vivere un calciomercato ricco di retroscena, soprattutto sul fronte delle possibili cessioni. Tra i nomi più chiacchierati c’è quello di Matteo Cancellieri, esterno classe 2002, al centro di una trattativa che sembrava pronta a decollare ma che si è improvvisamente bloccata. A fare ordine nella vicenda è stato Alfredo Pedullà, che sui social ha illustrato i dettagli di una situazione più intricata del previsto.

Il Brentford aveva manifestato un interesse concreto per il giocatore, inviando osservatori sia in occasione di Lazio‑Fiorentina sia per Verona‑Lazio. Non solo: il club inglese aveva anche avanzato un’offerta da 15 milioni di euro complessivi al procuratore dell’esterno, cifra che aveva alimentato le discussioni su un possibile trasferimento in Premier League. Tuttavia, la prestazione di Cancellieri al Bentegodi ha frenato l’entusiasmo: secondo Pedullà, gli emissari inglesi non avrebbero gradito alcune scelte negli ultimi metri, giudicate troppo individualiste, portando così a un rallentamento nelle valutazioni tecniche.

A complicare ulteriormente il quadro si è aggiunto un sospetto maturato in casa Brentford: l’idea che il giocatore potesse sfruttare l’interesse inglese per ottenere un rinnovo con la Lazio. Con un contratto in scadenza nel 2027 e la stima di Maurizio Sarri, Cancellieri resta infatti un elemento centrale nel progetto biancoceleste. Per questo motivo il club inglese avrebbe deciso di fare un passo indietro, congelando di fatto la trattativa. Al momento il Brentford sembra orientato verso altri profili, mentre la Lazio si ritrova con un giocatore rivalutato e ancora pienamente inserito nei piani tecnici, in un mercato che continua a evolversi giorno dopo giorno.

