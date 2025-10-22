 Cancellieri Lazio, confermata quella diagnosi! Ecco i tempi di recupero e la data del possibile rientro
Cancellieri Lazio, confermata quella diagnosi! Ecco i tempi di recupero e la data del possibile rientro

1 minuto ago

Cancellieri

Cancellieri Lazio, lesione muscolare per l’attaccante biancoceleste: out circa 20 giorni, il rientro dopo la sosta

La Lazio deve fare ancora i conti con gli infortuni in questo inizio di stagione complicato. L’ultimo a fermarsi è Mattia Cancellieri, vittima di una lesione di primo grado al flessore della coscia sinistra. Gli esami hanno confermato il problema muscolare e lo staff medico biancoceleste ha stimato uno stop di circa venti giorni.

Il calendario non aiuta: il 9 novembre i biancocelesti affronteranno l’Inter a San Siro, ma un recupero in tempo per quella data appare improbabile, a meno di un rientro lampo difficile da ipotizzare.

Molto più verosimile, invece, che l’attaccante torni a disposizione dopo la sosta per le nazionali. L’obiettivo realistico è la gara del 23 novembre contro il Lecce all’Olimpico, quando Sarri potrà finalmente contare di nuovo su di lui per rinforzare un reparto offensivo già messo a dura prova dalle assenze.

LEGGI ANCHE – Lazio, Sarri e il club a confronto: dal mercato alle strategie, la rotta per il rilancio. Tutti gli aggiornamenti in casa biancoceleste

20 ore ago

21 Ottobre 2025

2 giorni ago

20 Ottobre 2025

