 Lazio, Sarri e il club a confronto: dal mercato alle strategie, la rotta per il rilancio. Tutti gli aggiornamenti in casa biancoceleste
Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

1 minuto ago

on

By

Claudio Lotito

Lazio, pronto il summit Sarri società: obiettivi condivisi e strategie per rilanciare la stagione. Tutti i dettagli

La Lazio si avvicina a un passaggio decisivo. Nelle prossime ore – forse già oggi – Maurizio Sarri incontrerà la dirigenza per fare chiarezza su alcuni punti rimasti in sospeso e tracciare la rotta per i prossimi mesi. Il clima resta disteso e il legame tra allenatore e società è solido, anche se le recenti dichiarazioni del tecnico hanno destato qualche perplessità a Formello. In ogni caso, la volontà di proseguire insieme non è mai stata messa in discussione.

Il vertice servirà anche a definire le strategie per il mercato di gennaio, da sempre terreno delicato in casa biancoceleste. Le regole sono già fissate: Sarri avrà l’ultima parola sulle cessioni, indicando i giocatori che non rientrano nei suoi piani, mentre per gli acquisti spetterà a lui segnalare i reparti da rinforzare. Toccherà poi alla società individuare i profili più adatti, compatibilmente con le risorse economiche disponibili.

Un equilibrio chiaro, pensato per garantire coerenza tecnica e condivisione delle scelte. L’obiettivo è riallinearsi e ripartire compatti, ritrovando continuità e convinzione. Il confronto si svolgerà in un clima di rispetto e collaborazione, con la volontà comune di mettere tutto sul tavolo ed evitare nuovi equivoci.

