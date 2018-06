Joao Cancelo è uno degli obiettivi della Juventus per la prossima stagione. Telefonata dei bianconeri al Valencia: sgambetto all’Inter

La Juventus punta Joao Cancelo. Il terzino destro portoghese non è stato riscattato dall’Inter (ieri scadeva l’opzione, fissata a 35 milioni di euro, per i nerazzurri) e difficilmente rimarrà in nerazzurro. L’Inter non può concludere operazioni in entrata a causa del Fair Play Finanziario ma dovrà trovare 35-40 milioni di euro in plusvalenze. Solo dopo il 1° luglio i nerazzurri torneranno ad ufficializzare nuovi affari in entrata e potrebbero bussare alle porte del Valencia per il laterale lusitano ma potrebbe essere troppo tardi.

La Juventus cerca un nuovo terzino. Matteo Darmian è vicinissimo ai bianconeri ma non sarà l’unico acquisto in difesa. Il portoghese si è ben comportato con la maglia dell’Inter e piace ad Allegri. Fabio Paratici, nella giornata di ieri, avrebbe effettuato una telefonata a Pablo Longoria, ex bianconero, ora ds del Valencia. Proprio Longoria potrebbe essere l’asso nella manica dei bianconeri. Il Valencia sta provando a cedere Cancelo per 45 milioni e ha bussato le porte in casa Manchester United ma Mourinho ha bisogno soprattutto di un terzino sinistro e potrebbe chiedere Alex Sandro alla Juve. La Vecchia Signora potrebbe puntare su Joao Cancelo a destra con Darmian a sinistra. Il domino dei terzini è appena iniziato.