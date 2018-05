Il terzino destro del Manchester United, Matteo Darmian, si avvicina alla Juventus. Il giocatore è stato avvistato a Milano

La Juventus, la prossima settimana, potrebbe ufficializzare i primi colpi del suo mercato. Il club bianconero ha in pugno Matteo Darmian, terzino del Manchester United. Il giocatore ha un solo anno di contratto con i Red Devils ed è destinato a lasciare l’Inghilterra. La Juventus è vicinissima al suo acquisto e anche Marotta nelle scorse ore si è sbilanciato: «Darmian è una delle possibili occasioni di mercato che potrebbe presentarsi. E’ italiano e il nostro zoccolo duro deve essere rappresentato da giocatori che poi possono anche indossare la maglia azzurra perché gli italiani hanno più capacità a capire il nostro habitat naturale e Darmian è un profilo che ci interessa».

Il terzino italiano, classe 1989, non è stato convocato da Mancini per le amichevoli contro Arabia Saudita, Francia e Olanda. Ufficialmente il laterale del Manchester United è in vacanza ma l’accordo con la Juventus è ormai cosa fatta. Secondo Sportitalia il giocatore è stato avvistato quest’oggi in Italia: il terzino è stato visto a Milano, sede del calciomercato. Un altro segnale che può avvicinare l’ex giocatore del Torino alla Juventus. Damian-Juve: manca poco.