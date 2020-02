Cannavaro: «Mancini ha fatto un gran lavoro. Bernardeschi è fortissimo»

Fabio Cannavaro, ex campione del mondo nel 2006, è intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport

Fabio Cannavaro ha analizzato il momento della nazionale italiana. Ecco le sue parole ai microfoni de La Gazzetta dello Sport: «Mancini ha fatto un gran lavoro. Ha dato gioco ed entusiasmo alla nazionale. A centrocampo crescono talenti come Tonali, Sensi e Barella. Davanti abbiamo Immobile, Insigne, Chiesa. Bernardeschi? Non gioca spesso, ma per me è fortissimo».

CINA – «Si ho sentito tante inesattezze su cosa sta succedendo lì, c’è cattiva informazione. I cinesi stanno dimostrando una grande organizzazione. Un paese di un miliardo e mezzo di persone merita più rispetto».