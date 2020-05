Cannavaro: «Mondiale 2006? Spogliatoio complicato. Totti e Del Piero…»

Fabio Cannavaro ha rivissuto il Mondiale 2006 vinto con la nazionale italiana: le parole dell’ex difensore azzurro

Fabio Cannavaro ha partecipato a una diretta Instagram con Michel Salgado, soffermandosi sulla vittoria del Mondiale 2006 da parte della nazionale italiana: «Facevano quello che gli dicevo io. A parte gli scherzi, penso che la chiave nel Mondiale 2006 sia stata Marcello Lippi».

«Parliamo di un allenatore con una personalità molto forte, che ha saputo gestire uno spogliatoio complicato per le tante personalità. Avevamo un blocco abituato a una grande cultura del lavoro, però avevamo anche giocatori come Zambrotta e Grosso che spingevano tanto, e Pirlo in mezzo al campo. Per fortuna c’erano Camoranesi e Perrotta, che correvano ma avevano anche qualità», ha concluso Cannavaro.