CANZI: «Non siamo ancora abituati a giocare a certi livelli» – VIDEO

Le parole di Canzi, tecnico della Primavera del Cagliari: «Non siamo ancora abituati a giocare a certi livelli»

C’è rammarico, in casa Cagliari, per la sconfitta in cui è incappata la Primavera. Per quanto l’impegno odierno fosse dei più proibitivi, contro la lanciatissima Atalanta. Capace, infatti, di imporsi 2-1 in trasferta.

Così a fine partita il tecnico dei sardi Max Canzi: «Non siamo ancora abituati a giocare a certi livelli», la sua analisi in relazione ad un gruppo che sta comunque sorprendendo.