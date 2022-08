Caos Verona, società e tecnico nel mirino delle critiche: Cioffi già sulla graticola

Il Verona è partito con il piede sbagliato in questa nuova stagione, i tifosi non risparmiano le critiche e Cioffi è già sulla graticola

Questa la situazione analizzata da Tuttosport sulla squadra gialloblù. Le prime due partite in casa non hanno dato esiti positivi visto i 9 gol incassati tra Bari e Napoli, con l’uscita anzitempo dalla Coppa Italia. Il Verona dovrà cambiare passo per risollevare il morale dei tifosi.