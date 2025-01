Capello sul caso Conceicao Calabria: «Io non avrei agito così. Queste cose bisogna affrontarle in quel momento» - Calcio News 24

Capello su caso Conceicao-Calabria: «Momento sbagliato, io avrei fatto in questo modo». Le dichiarazioni dell’ex tecnico rossonero

Il Milan, nello scorso turno di campionato, ha ottenuto una preziosa vittoria contro il Parma per 3-2. Sta facendo ancora discutere, però, la lite accesa tra Calabria e Conceicao. Di seguito le parole di Capello a Sky Sport.

LE PAROLE «Sicuramente io non intervenivo dopo la partita, il momento più sbagliato: si è tutti presi da cosa è successo in campo. Queste cose le avrei affrontate al primo allenamento, radunando tutti in cerchio in mezzo al campo. L’allenatore non fa per simpatia o antipatia i cambi ma li fa perché pensa che la squadra possa essere migliorata».