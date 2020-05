Capello contro Bergomi, discussione accesissima sui ritiri in Serie A

Ripresa Serie A, attriti tra Fabio Capello e Beppe Bergomi: dibattito sulla possibilità di andare in ritiro per i club

Si accendono gli animi nel corso di Sky Calcio Club, programma in onda su Sky Sport condotto da Fabio Caressa.

Vivacissimo scambio di opinioni nel corso del collegamento fra Fabio Capello e Beppe Bergomi, entrambi ospiti della trasmissione. L’ex tecnico di Roma, Milan e Real Madrid si è espresso così sulla possibilità di andare in ritiro prolungato per le squadre: «C’è gente in cassa integrazione e che perde il lavoro… Cosa volete che sia un ritiro di 40 giorni!». Piccata la replica di Bergomi: «Sei demagogico: bravo, ora ti prendi l’applauso».