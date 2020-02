Capello: «Dieci anni in ritardo sul calcio di Guardiola. Ora lui verticalizza»

Fabio Capello, ex tecnico di Milan e Juventus tra le altre, è intervenuto al Bilbao International Football Summit. Ecco le sue parole

Fabio Capello, ex tecnico di Milan e Juventus, è intervenuto durante la quarta edizione del Bilbao International Football Summit: «Sto conducendo una battaglia in Italia, si tende spesso a giocare come Guardiola. Ma attualmente è uno stile che veniva usato 10 anni fa. Il tecnico del City ora gioca in maniera completamente differente, anzi: verticalizza e cerca l’area avversaria».