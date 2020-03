Capello: «Juventus in difficoltà, ma l’Inter rischia di più»

Il tecnico Fabio Capello ha espresso le proprie considerazioni sul big match di domenica tra Juventus e Inter

Fabio Capello è intervenuto ai microfoni del Corriere della Sera per parlare del big match dell’Allianz Stadium tra Juventus e Inter: «A livello psicologico la Juve è più in difficoltà, ma l’Inter rischia di più. I nerazzurri ritrovano Handanovic che è fondamentale. La Juve non si è ripresa dalla sconfitta di Lione, sarebbe stato meglio tornare in campo subito».

«La Juve ci arriva peggio, in più ha anche Cristiano Ronaldo alle prese con i problemi di salute della mamma. E la circolazione di palla è un problema. Però a livello individuale sono più forti, e una sconfitta taglierebbe l’Inter dalla lotta per il titolo».